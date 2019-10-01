小學改裝退役巴士為教室　綠化種植循環再用

退役巴士用途多多！元朗一間小學將退役巴士改裝成工作室，不但提升學生的創意，亦可將資源循環再用。工作室配合生命教育校本種植課程，期望同學透過種植經驗，從中明白珍惜、善用資源的重要，以及尊重生命和環境的態度。校方表示，車廂四周如車窗及車頂天花，將會紀錄整個學習過程，在不同角落增設層架展示學生學習栽種的成果。

元朗公立中學校友會鄧英業小學今年8月獲九巴透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃送贈退役巴士。校方初步構思將巴士改裝成「樸門工作室（P Bus）」。樸門Permaculture，是permanent(永恆的)、agriculture(農業)和culture(文化)的縮寫字。「樸門農藝」是一個結合地球科學、生態學和農學等，以照顧地球和人類，分享剩餘的永續生活設計系統。

校長單琬雅表示，期望將退役巴士變身成生命教育工作室，資源循環再用，與九巴一起參與推動環境保護。九巴期望通過改作教學用途的退役巴士，以另一種方式繼續服務巿民，同時達到資源循環再用的目的，為舊巴士注入新意義。

舊巴士及退役巴士捐贈計劃於16年底開始，捐贈退役的巴士給非牟利機構循環再用，捐贈車種包括單層及雙層巴士。