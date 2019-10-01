修例風波：旅業垂死　內地團創新低　今明跌至個位

今日為內地十‧一長假期的開始，惟本港反修例示威活動持續未見平息，令內地旅客卻步，今、明兩日內地訪港團登記數目再創新低，每日只錄得單位數字，與去年同期每日平均有一百個內地團訪港相比更可謂天淵之別；社會氣氛亦影響港人外遊意欲，有旅行社指十‧一假期間報團外遊人數較去年同期減少兩至三成。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，料十‧一訪港旅行團跌幅可能較去年同期減八成六。她指激烈的示威活動必須先停止，香港才可以重新宣傳自己是一個安全和好玩的城市，海外旅客回復信心之後，短途市場的旅行團至少要一、兩個月後才會再來香港，長途市場需時更長。她又指，於剛過去的九月，內地團每日平均亦只有十五團，比去年同期跌九成。

除入境團外，港人外遊意欲亦受社會氣氛影響而下跌，今年首八個月，旅議會錄得的外遊印花徵費收入約二千零四十萬元，按年下跌百分之三點二。八月份印花徵費下跌百分之九，九月份急跌近四成。有旅行社指，十‧一假期港人報團外遊人數較去年同期減少兩至三成。

新華旅遊總經理蘇子楊表示，個別地區如旺角或沙田，周日不時受示威遊行活動影響，旅行社門市亦要關門，報團情況略見有一至兩成跌幅。業界都是咬緊牙關經營，希望業主減租，但暫未獲回應。

入境處資料顯示，在十‧一前夕、剛過去的周六及周日，各出入境管制站合共有七萬五千一百人次入境，較去年減少一千五百人，出境人數有七十七萬四千人，較去年同期下跌百分之十五。

另香港旅遊發展局公布八月份訪港旅客數字，旅客量跌幅擴大至四成。上月有三百五十九萬旅客人次訪港，較去年同期下跌四成。當中內地旅客有二百七十八萬，較去年同期減少四成二；短途旅客跌三成二，長途旅客跌兩成。過夜旅客約有一百五十四萬，較去年同期下跌四成六。酒店入住率僅六成六，與去年同期的九成四比較，顯著下跌。