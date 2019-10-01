修例風波：黑色五星旗區旗再掛　違法集會湧現

旺角有人在行人天橋上掛起印有黑色五星旗及區旗的標誌。（黃偉邦攝）

十‧一前夕違法公眾集會遊行昨晚起在各區湧現，其中人數最多是由尖沙咀海旁手拖手拉至旺角警署的人鏈活動，估計有逾千人參加，期間印有黑色五星旗及區旗的標誌再度現身人鏈，並與天水圍舉辦的人鏈活動互動呼應。九龍及新界區有人鏈，港島區則有不同晚會，有人為被捕人士及香港未來祈禱，並宣布香港臨時議會成立。九龍區人鏈接合後，深夜有約四百人在旺角警署外聚集，至午夜仍未散走。

反對修訂《逃犯條例》風波已持續近四個月，不但未有平息迹象，反而愈演愈烈，今日或掀起暴力示威的新高潮。山雨欲來前夕，各區均有反修例的支持者發起不同形式活動，一項由網民發起的「Pepe和你拖」的人鏈行動最墟冚，晚上七時已有逾百人在尖沙咀鐘樓集結，約一小時後人鏈開始向紅磡海旁方向進發，配合香港璀璨夜景及幻彩詠香江，構成一幅特別示威夜景圖。

與此同時，有人在旺角警署外舉行「合一祈禱會」，有人以蠟燭砌上「光復香港 時代革命」字樣，不時高呼口號，其後則拉起人鏈向油麻地方向進發，欲與尖沙咀人鏈拉成一線。至晚上近十時，兩邊的人鏈結合，期間，在旺角道上方的行人天橋掛起印有黑色五星旗及區旗的標誌。油尖旺人鏈築起之際，遠在天水圍的人鏈亦由八時開始行動，逾百人由天耀邨出發，不時高喊「五大訴求，缺一不可」等口號，欲手拖手前往終點天秀路公園。

除人鏈活動外，港島區則有多個晚會舉行，柴灣和小西灣區的中學生，昨晚七時在小西灣綜合大樓外的空地發起「柴灣區國殤晚會」，獲超過二百人出席，現場有人播放歌曲《願榮光歸香港》，晚會在晚上約十時完結。

雖然昨晚眾多集會未獲批不反對通知書，惟亦有例外，由禱告服侍組委會昨晚六時許在中環皇后像廣場發起的「為香港祈禱會」獲發不反對通知書，但申請者是昨因七‧一立法會示威被捕的劉頴匡。

代劉主持的牧師劉志雄指，希望大家努力守望香港，又為被捕人士及香港未來祈禱，並宣布香港臨時議會成立。