東方日報A2：示威與恐怖主義愈行愈近

反對修訂《逃犯條例》觸發的戰幔，料今日十˙一在香港遍地「開火」，警方稱有核心暴徒今日會策劃不同類型的襲擊，包括網上呼籲殺警、聲言冒警殺人再嫁禍警方等，又稱會在商場、港鐵站及油站放火等，形容有關人士的行為「與恐怖主義行為愈行愈近」。警方強調會做好一切可行準備，據了解，警方今日將動員一萬警力「應戰」。有反修例示威者則表明今日將會「背水一戰」，意味要「攬炒」玉石俱焚。

反修例暴力示威未有止息迹象，有網民趁今日十‧一再次發起多項活動包括「六區集會」，集會將在港島灣仔、屯門、荃灣、沙田、黃大仙及深水埗舉行。

警察公共關係科總警司謝振中昨在例行記者會指，收到一些相關核心暴徒的情報，形容今天將非常危險，有情報顯示暴力趨勢會持續上升，網傳他們將策劃不同類型的襲擊，包括呼籲殺警、針對他人作出嚴重暴力行為、假扮警察殺人等，又稱會在商場及港鐵站擲汽油彈、在油站縱火等，有人更稱在網上招募有自殺傾向的人作為死士，以及實行一些造成重大人命傷亡之事。

謝指，今日很大機會出現非常暴力的事件，警方對情況感非常擔憂，不能預測今日的襲擊會去到甚麼程度，不希望收集到的情報變成事實，但強調警方已做好準備，有信心及能力處理，而香港現時恐襲風險仍然維持中度。

中區警區行動助理指揮官廖珈奇就指，情報顯示今日風險高，而不斷升級的暴力會嚴重威脅警務人員和參與的人，呼籲市民勿參與任何被禁止的公眾活動。警方又稱，警務人員何時何地使用何種武力，是處於非常被動狀態，指暴力示威者所用的暴力及裝備均有上升，所以作相應行動，又指如示威和平有序，警方根本不需使用武力。此外，警方提早於昨日已向市民發放手機短訊，提醒今日全港各區預期有未經批准的公眾活動，可能引起混亂，呼籲市民注意自身安全。

另一邊廂，由網民自發組織的民間記者會昨日亦緊急舉行，發言人指政府前日在港島區暴力鎮壓示威者，今日亦定必嚴陣以待，但港人不會害怕，又稱今日會是「里程碑和分水嶺」，雖他們無法預知今天情況，但相信示威者自有判斷。

發言人葉小姐指，市民已跨過了五年前佔中的傷痕，用之前種種大型遊行，清晰表明「五大訴求、缺一不可」，又指政府正在等待示威活動衰退，但希望市民可以以人數證明民意，又強調人數十分重要，「希望大家先踏出家門，只要愈多人，大家就愈安全。」葉續稱，警隊前日強硬的拘捕和驅散行動，只是為了讓市民今天「不敢出來」，但香港變成現今的狀態，政權和市民皆有責任，港人會勇敢地「背水一戰，迎接黎明的到來」。另一發言人葉先生最後稱，以一個普通市民的身份，希望明天「不要流血」，亦呼籲示威者不要輕生。

因應有人網上號召今日堵塞往來機場交通，機場管理局指會採特別措施確保機場運作暢順，機場快綫列車今日下午二時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束為止，而往市區列車只停香港站。此外，港鐵亦因應今日有公眾活動進行，經評估風險後，決定把金鐘站、灣仔站及太子站由早上起暫停開放，列車不停該三站，直至另行通知。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：