探射燈：蟹膏膽固醇偏高　每次最多食2隻

大閘蟹味鮮肉甜，不少老饕趨之若鶩。然而，品嘗大閘蟹之時亦不能太忘形，因大閘蟹的熱量、脂肪及膽固醇含量不容小覤，亦有部分人士不宜食用。有營養師提醒，一般市民食用大閘蟹時應量力而為，以每次2隻為上限。

美國註冊營養師詹佩鳳指，大閘蟹膽固醇含量偏高，主要來自蟹膏，1隻大閘蟹的蟹膏已接近世界衞生組織建議，成人每日攝取膽固醇的上限300毫克，故此患有高膽固醇、糖尿病、心臟病與心血管疾病、痛風以至對海鮮敏感等人士，以及孕婦都不宜吃大閘蟹。

不過，詹亦指，大閘蟹蛋白質豐富，一隻大閘蟹的可食用部分差不多有2両肉所提供的蛋白質，而且脂肪含量亦不算高，一般市民品嘗時應以每次兩隻為上限；至於正減肥人士，只要本身沒有高膽固醇，在減肥期間亦可適量進食，以每星期最多2次，每次1隻為上限。

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