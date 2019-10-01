探射燈：社會動盪挫銷情　蟹商料至少跌30%

大閘蟹專門店以雪櫃展示大批蟹，有專門店指今年蟹價有最多10%下調空間。

本港過去3個月受反修例風波影響，社會運動持續，直接打擊零售市道，連售賣時令大閘蟹的商店亦受波及。有專門店負責人預計生意會下跌至少30%，又指酒樓訂單減少，會考慮推優惠促銷。

華興行大閘蟹專門店負責人黎小姐指，今年銷售的大閘蟹價格與往年相若，而內地到港的大閘蟹因運輸方式將較迂迴，變相提高成本。但因近期社會運動未有緩和迹象，市民亦沒有心情外出用膳，即使酒樓推出的大閘蟹宴亦乏人問津，零售市道亦不容樂觀，估計今年銷情會較往年下跌至少30%，正考慮推優惠推銷。

永富食品公司董事陳錦輝就指，今年大閘蟹豐收，貨源充足而且品質亦好，估計售價較去年有最多10%的下調空間，即使內地大閘蟹供港較遲，現時銷售的日本大閘蟹亦為不俗選擇，每隻數10元起就有交易，可佐以紅酒進食，風味尤佳。

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