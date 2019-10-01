探射燈：大閘蟹搶閘賣　疑冒牌兼無牌

陽澄湖上周開捕，本港市面及網店均已有售陽澄湖大閘蟹，食環署去年實施新法規，東網揭發部分零售商涉未有領取相關牌照，偷偷出售聲稱陽澄湖大閘蟹，蟹上更沒有防偽蟹扣。業內人士指至今內地仍未發正式批文，市面上陽澄湖大閘蟹來源成疑，法律界人士指有關零售商分分鐘雙重違規，嚴重者可被判囚。

「呢啲係陽澄湖大閘蟹啊，90蚊1隻！」尖沙咀一間地舖設有多個專用雪櫃，表面未見大閘蟹蹤影，惟東網記者查詢時，店員始從其中一個雪櫃的暗格裏取出大閘蟹，她聲稱大閘蟹來自陽澄湖，但蟹上卻未見蟹扣。

佐敦有食肆近日亦大力推廣「膏味濃郁」的陽澄湖大閘蟹，售價198港元一對，店員斬釘截鐵說是陽澄湖蟹，更指可零售及代客蒸蟹。社交平台更湧現多間網店以陽澄湖大閘蟹作招徠，其中一家提供產自陽澄湖及洪澤湖的大閘蟹，陽澄湖大閘蟹價格較高，由每隻98港元至118港元不等。東網記者以近600港元訂購6隻陽澄湖公蟹，店主卻相約在屯門一處偏遠的村屋停車場外，且只由外傭交收；蟹上同樣未見任何防偽特徵。

食環署去年起實施新規定，銷售大閘蟹的實體店及網店，均需領有「介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證」。署方證實上述網店未持有相關牌照。

九龍城持牌銷售商永富食品公司董事陳錦輝指，陽澄湖大閘蟹於上月底開捕，至今尚未收到內地相關批文，他認為若有人稱現時已有陽澄湖蟹銷售，來源值得懷疑。此外，蘇州市境內自然形成的陽澄湖水域所出產的大閘蟹，需經過管理委員會辦公室確認，每隻蟹繫有官方認證並設二維碼的「防偽蟹扣」。

執業律師梁永鏗指，大閘蟹是着重貨源的商品，如江蘇陽澄湖的品質期望較高，消費者亦較願意出更高價錢購買，若有人訛稱貨源是尚未正式進口本港的陽澄湖大閘蟹，已構成違反《商品說明條例》。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會副主席邵家輝指，現時網上購物大行其道，大閘蟹屬新鮮海產類，需要在特定儲存設施確保食物安全，無論網店或實體店，當局都要確保銷售人士合乎牌照規定，主動巡查及抽驗，保障市民健康。

食環署發言人指，已批准簽發127張介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證，當中19張為網上售賣限制出售食物許可證。如有人未獲准許售賣限制出售的食物，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。今年8月至今，共有5批總重量約1100公斤從日本進口並附有當地衞生證明書的大閘蟹，以及5批總重量約3800公斤內地大閘蟹經南韓進口本港。

海關發言人指，根據《商品說明條例》，商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。由2016年至今年8月底，海關共接獲28宗有關大閘蟹涉嫌違例的舉報，正在調查其中3宗，餘下個案則未有足夠證據。

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