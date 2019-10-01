Dr.東：飼養「毛孩」好處多　運動多心臟更健康

家中飼養的「毛孩」除了憑牠們的「萌樣」逗得主人開心之外，原來更可令主人的心臟更健康！捷克一項研究發現，飼養寵物特別是養狗的人士，出現心臟健康問題的機會較低，受訪的狗主日常生活明顯較為活躍，而且飲食健康。科學家相信因狗隻生性活潑，可以間接鼓勵主人多到戶外走動，強「心」健體。

捷克布爾諾一所大學醫學院招募了逾2000名年齡介乎24至65歲的健康人士。研究人員分3部分分析，首先根據他們的體重指數(BMI)、飲食習慣、運動量、吸煙習慣及「三高」水平，為他們的心臟健康評分。然後與受訪者面談，了解他們的社會經濟狀況及病歷等。第3部分會安排他們接受活動測試，先後要求他們全日大部分時間久坐不動、健身及步行上班等，並記錄他們24小時的進食餐單。

研究人員對比有飼養寵物及沒有飼養寵物人士的心臟健康分數，以14分為滿分，有養狗的受訪者心臟健康分數平均有10分。然而，沒養狗的人只得約9分。

根據養狗受訪者報告的健康習慣，研究人員發現，有養寵物的人運動較多、飲食習慣健康，並且血糖維持理想水平。整體上，61.8%寵物主人運動量達標，對比並無飼養寵物者，他們的運動量達標率僅47.7%。飲食方面，多達16.4%並無飼養寵物的人，飲食習慣較差；而養寵物者，只有9.4%人飲食不合格；而且飼養寵物者傾向體內有較高的好膽固醇，有助預防心臟病。至於其他健康指數如BMI，飼養寵物的人整體成績同樣較佳。

負責研究的科學家初步相信，寵物主人的運動量會受「毛孩」影響，特別是活躍的狗隻，需要到較大活動範圍的戶外地方跑步「放電」，牽引着牠們的主人亦要「陪跑」運動。

香港衞生防護中心亦有提及，經常做體能活動，保持適當的體重及腰圍和管理壓力，對心臟有好處，而要預防冠心病，須謹記戒煙酒，減少進食膽固醇和高脂肪的食物。

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