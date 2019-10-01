網民熱話：好好笑！私家車咩事停喺路中心？

在馬路上，有些司機一時貪快，甚至會衝燈，結果就出事。近日網上流傳一段車Cam片，有私家車越過前車「Cut線」，其後一直快速前進，更疑衝紅燈後駛至黃格範圍，而此時其附近的車輛開始行駛，該私家車一度被迫停在路中心，未能繼續前進或後退，處境尷尬，惹網民嘲諷。

網民Jaffe Wong在Facebook群組「香港交通突發報料區」上載一段車Cam片，片中顯示事發在上周五(27日)早上9時許，地點在尖沙咀柯士甸道。影片所見，一輛白色私家車初時在中線行駛，之後無打燈情況下「Cut左線」，然後快速前進，其後疑衝紅燈駛至黃格範圍，但此時其他車輛開始行駛，阻擋該私家車前進，最終私家車被迫停低，其他車輛陸續在該車前後駛過，令該車一度如被困般，頗為尷尬。

事件引起網民熱烈討論。有人批評司機「戇居」，甚至揶揄司機「真係贏在起跑線上」、「呢啲咪叫高手」、「香港稀有品種」，亦有網民建議司機「唔好揸車」。

網民有話說：

Wing Chuen Lee：大地任我行

Wilson Lam：衝紅燈啦！

Isaac Au：堵路

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：