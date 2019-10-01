修例風波：警多區拘18男4女　涉非法集結及藏攻擊性武器

反修例風波延續已逾三個月，警方昨日(30日)起分別於灣仔、銅鑼灣及荃灣等地以涉嫌「非法集結」及「藏有攻擊性武器」拘捕共22男女(17至40歲)。

警方毒品調查科探員在今日(10月1日)凌晨時分，突擊搜查灣仔一個目標單位，並於單位內檢獲大量對講機、數個防毒面具、2支伸縮棍、約18公升電油、大量空玻璃樽及布碎。經初步調查後，警方相信該批物品是用以製作汽油彈，遂以涉嫌「非法管有攻擊性武器」拘捕單位內3男2女(17至25歲)，其中兩名約17歲被捕人報稱學生。探員亦於今日凌晨在多區拘捕共10男1女(17至36歲)，涉參與7月至8月的非法集會。

另外，有組織罪案及三合會調查科探員根據線報，懷疑有示威者在多個地點製造、藏有及向他人提供汽油彈，相信於較早前及未來的公眾活動中使用。探員於昨日(30日)持手令進行行動，搜查多個地點。於荃灣一工廈單位及銅鑼灣一間賓館房間檢獲約15公升天拿水、超過100個玻璃樽及膠樽、火機及引火布條，相信可製作過百個汽油彈。探員同時檢獲頭盔、防毒面具、眼罩、對講機及急救包。人員遂以涉嫌「非法集結」及「藏有攻擊性武器」拘捕共5男1女(22至40歳)。

調查期間，探員亦於部分被捕人士的住所檢獲彈叉、玻璃珠及鋼珠，所有被捕人士現均被扣查，警方不排除有更多人被捕。至於被捕人士之間是否有聯繫、背後及資金來源等仍有待進一步調查。

警方重申任何人製造或儲存汽油彈是非常危險的行為，對自己及其他在建築物內的人，包括附近的居民都構成嚴重安全威脅，行為不負責任。