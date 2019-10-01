修例風波：網民號召十一遍地「放火」　最少23商場關門

反對修訂《逃犯條例》觸發連續超過3個月的示威，期間更演變成多場暴力衝突。網上有人號召在今日(10月1日)在多個商場放火。港鐵沿線最少有23間商場關門或局部商戶落閘暫停營業「避險」，其中銅鑼灣皇室堡只有4家食肆今日仍然營業，場內其餘店舖都休息。

香港多間商場均在其Facebook專頁公布，因應今日可能出現的大規模公眾活動，為保障商戶及顧客安全，包括世貿中心、利園、希慎廣場、禮頓中心、崇光百貨(銅鑼灣店及尖沙咀店)、Fashion Walk、皇室堡、國際金融中心、MOKO新世紀廣場、德福廣場、淘大商場、圓方、美麗華廣場、K11、APM、新城市廣場、V city、錦薈坊、YOHO MALL形•點、青衣城、新都會廣場、荃灣廣場等，決定暫停營業。

東網記者今早到銅鑼灣視察市道，未到11時，港鐵銅鑼灣站已經拉閘，有市民在閘外望了一下後離去，而銅鑼灣多個商場已關門。

市民陳先生指知道部分商場關門，只是來試一試能否入時代廣場吃早餐，但來到後職員指要在下午1時前關門，因而未能進入，但直言不覺得失望，若未能找到早餐店開門就回家。蕭小姐則指，因為在新聞報道中不知道時代廣場關門，原本想到超級市場購物，覺得有些不方便，但影響不大，可到其他地方或改天購買。

另外，奧海城商場亦貼出通告指今日暫停營業，全部商場的店舖都要關門，但有店舖職員疑未接獲通知，早上如常開門，導致商場響警鐘，管理公司職員到場了解後，該店舖後來都未有營業。