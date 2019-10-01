修例風波：萬人銅鑼灣遊行至中環　示威者燒毀五星旗

【15:03】有示威者燒毀五星旗。

【14:58】示威者於上環信德中心外堵塞馬路。

【14:21】有示威者走上連接太古廣場和金鐘廊的天橋，把橋上紀念十一的標語拆走。

【14:20】隊頭已到終審法院。

【14:12】警方表示，示威者今午1時許於銅鑼灣佔用軒尼詩道行車線，正前往金鐘方向，指在場人士正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。

【13:25】社民連表示，4名成員前往銅鑼灣途中，車輛被警方扣查，期間警方發現車內有一條「五大訴求，缺一不可」橫額，4人被捕，被帶往油麻地警署。

【13:12】銅鑼灣人群企滿百德新街及記利佐治街，並陸續起行。灣仔修頓球場4個看台已近乎爆滿，超過400名市民在等候活動開始期間高叫口號，又合唱諷刺警隊的歌曲，表達對政府的不滿和訴求。

今午(1日)多區都有反修例示威者號召舉行遊行集會。在灣仔修頓球場有約200至300人在看台等候，大部分人均穿黑衫，少數人戴上口罩。

在銅鑼灣東角道則有近千人聚集，大部分停留於記利佐治街叫口號，有人揮動美國國旗。民陣副召集人陳皓桓指遊行會在下午1時半出發，希望等齊人避免中途被警方截龍。

另外，20至30名防暴警在港鐵灣仔站通往入境事務大樓的天橋戒備，近譚臣道的天橋出口已封閉。