修例風波：屯門公路被堵及縱火 警沙田放催淚煙

示威者用雜物堵屯門公路及縱火。

【14:51】警方於沙田源禾路施放催淚煙。

【14:40】示威者用雜物堵屯門公路。

【14:36】示威者破壞立法會議員何君堯荃灣辦事處，以硬物撞毀玻璃。

【14:24】沙田源禾路有示威者設下路障，防暴警員到場戒備。

【14:20】示威者在荃灣中旅社門外燒溪錢，及後更入內破壞，亦在附近商舖玻璃塗鴉。

【14:10】屯門大會堂外，有示威者與警爆衝突。

【13:55】荃灣沙咀道遊樂場隊頭出發，有示威者行至大河道對出時停下並拆欄杆。部分示威者行出沙咀道，往葵芳方向前進。

【13:28】有示威者在車公廟站對出獅子橋，以雜物設置路障。

網民今日(1日)發起「六區開花」遊行活動，其中新界有三區同時遊行，包括沙田、屯門及荃灣。沙田的遊行下午近1時於車公廟前地起步，往市中心方向前進，現場有人派防毒面具及眼罩等裝備，另有示威者製作水彈及油漆彈。

至於屯門區，遊行集合地點在政府合署地下。中午12時許，約300名黑衣人士聚集於屯門大會堂對出，大批防暴警員在場戒備，並與示威者對峙，現場氣氛緊張，更一度群情洶湧。

荃灣遊行則於沙咀道遊樂場起步，數十名穿黑衣人士提到場踢波，而通往荃新天地的天橋上則企滿人。