修例風波：黃大仙中心外警施催淚彈　彌敦道示威者設路障

【14:45】深水埗氣氛轉趨緊張，大批防暴警向示威者推進。

【14:34】黃大仙警方向示威者推進，並不停施放催淚煙。

【14:13】防暴警於黃大仙中心外施放催淚彈驅散示威者。

【14:02】示威者於彌敦道與長沙灣道交界設路障。

【13:59】旺角警署有警員出示藍旗，警告示威人士的集會或遊行屬違法，要求散去，否則可能使用武力。

【13:41】示威者走出長沙灣道，走向太子方向，佔據部分彌敦道。

【13:39】在黃大仙，有示威者在沙田坳道拆走竹枝。

反修例暴力示威未有止息迹象，有網民趁今日十一發起「六區集會」，分別在港島灣仔、屯門、荃灣、沙田、黃大仙及深水埗舉行，警方嚴陣以待。

其中在深水埗區，近50名警員於下午1時沿長沙灣道一帶巡邏，原本街道上企滿市民，但見到大批警員巡邏，市民隨即四散，亦有警員以攝錄機拍攝站在街上身穿黑衣的市民。約500名市民企滿楓樹街球場附近街道的角落，高叫「香港人加油」等口號，有市民向警員舉中指，有警員細聲回應「因住手抽筋」。

在黃大仙區，大批警員在港鐵站及黃大仙祠一帶戒備，截查身穿黑衣的年輕人。而黃大仙祠則貼出告示，宣布今日暫停開放。大批黑衣人在黃大仙中心外聚集，有人撐起雨傘，警方則舉起藍旗，要求在場人士立即散去，否則可能使用武力。