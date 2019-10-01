政Whats噏：頭像被投射到「門常開」　林超英借機反對「明日大嶼」

林超英嘅頭像(圖左)被射上門常開，另一邊就係「貼錢製造氣候危機」(圖右)。(互聯網)

呢排好多高官嘅頭像都畀人周街貼，鬧政府施政離地，近日就連天文台前台長林超英都畀人貼頭像，仲要喺政府總部添！邊個咁大整蠱呀？

話說林超英日前喺Facebook上載咗一幅相，相中可見佢嘅頭像被投影機射咗上「門常開」，而另一邊就射上幾個字「貼錢製造氣候危機」。於是，林玩猜字遊戲，叫大家根據呢幾個字猜三個字。隨即惹嚟網民熱議。

究竟係邊三個字呢？個別網民留言，估係「放烟(煙)花」、「二噁英」同「大白象」，而更多網民估係「人工島」，但係林超英都冇開估，直至有個網友話「當全世界都講緊環保嘅時候，香港政府要反其道而行去大肆填海」，而林超英就回應話中國喺舊年年中起已全國禁止填海，只有香港堅持填海，跟住有網民就大鬧呢個工程嘅真正目的係掏空香港庫房。

嗱！答案呼之欲出喇！事關林超英早前就施政報告提交建議，當中重點提及「明日大嶼」填海計劃，話氣候變化正轉向氣候災難，海水上升未來會急劇加速，喺呢個時候興建人工島，會增添本來唔存在嘅重大氣候風險，強烈建議擱置大嶼山東部海域嘅人工島計劃。

雖然林超英冇直接講出答案，但以佢提交畀政府嘅建議，好明顯就係「人工島」嘞！咁答啱嘅網友有冇獎？佢冇講喎。