修例風波：涉7.1闖立會大樓被控　藝人王宗堯周四提堂

7月1日示威者衝擊及強行進入立法會綜合大樓，並毀壞大樓內的物品，O記先後拘捕多名疑犯。至今日（10月1日），警方落案控告2名分別姓王（40歲）及姓馬（30歲）男子各一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，案件將於本周四（3日）上午在東區裁判法院提堂。其餘被捕男子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。據悉，該名姓王男子正是藝人王宗堯，他於昨晨（9月30日）在寓所被捕。

據王的助手今日較早時透露：「王宗堯被警方扣留約36小時，經律師向高等法院申請人身保護令。經審訊後，高等法院李瀚良法官頒岀人身保護令。王宗堯已於10月1日約晚上7時50分獲釋。」獲准保釋的王於友人的Facebook上現身，顯示他身處銅鑼灣，照片上見他滿面鬍鬚，眼袋盡現，狀甚憔悴。

王回覆《東網》稱：「我想話我係（喺）拘留期間，遇到好多唔同嘅被捕人士，當中有唔同年紀嘅人，亦都有內地人，每個人都以唔同嘅形式不合理由被捕，但係我哋都相信，我哋一齊被拘捕，我哋一齊坐監，但係我哋一樣會繼續堅持為自由而戰。」