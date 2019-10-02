修例風波：旺角警署防暴警放催淚彈兼出動驅趕　示威者散去

反修例示威在昨日（1日）在全港多區爆發，昨晚太子旺角警署又再成為示威者包圍地點，警員一再施放催淚彈及走出警署驅散，至今日（2日）凌晨時分才散去。

在旺角警署附近的示威者除掟磚及燃燒彈外，更取來煙花向警方防線發射，夜後大批防暴出動，即場制服多人，且一度推撞現場採訪的傳媒。示威者晚上7時在旺角一帶集結，佔據彌敦道往來行車線，有直升機一度在旺角上空盤旋。1小時後，示威者轉到旺角警署外集結及包圍，期間，一名身穿灰衣的男子與示威者口角，隨即被十多人圍毆暴打逾一分鐘，其後灰衣男自行站起並離開現場。

警方在旺角警署多次以揚聲器警告不果後，隨即施放催淚彈，示威者則掟磚及擲燃燒彈還擊，有附近小食店和報攤受到催淚氣體波及，有報販眼睛不適，需要在場救護義工沖洗眼睛。至晚上10時，大批防暴警沿彌敦道展開驅散行動，即場拘捕多名示威者，惟警退回警署後，示威者又重新集結，並到處燃燒雜物，至深夜仍不肯離去。

今日凌晨旺角警署附近凌晨仍有數十名示威者聚集，防暴警察在警署門外戒備，其後在零時40分左右再施放至少3枚催淚彈，有兩枚射進附近恒生銀行24小時自動理財櫃員中心內，警鐘不停鳴響，其後發現兩枚催淚彈殼遺在中心的地上。

防暴警在凌晨1時20分左右再次從旺角警署出動，在太子道西、水渠道、彌敦道至西洋菜南街一帶驅趕示威者，期間在太子道西檢獲長鐵通，但無人被捕。至1時35分左右防暴警收隊返回警署，現場回復平靜。