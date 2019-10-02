修例風波：警方及政府　對暴徒極端行為予以強烈譴責

昨日示威中，有記者褲子被灼穿(左)，有警員(右)被通渠水射中灼傷皮膚。

紀律部隊首長、政府及警方，今日(2日)凌晨出聲明譴責昨日(10月1日)全港多區再次出現大規模嚴重暴力示威，對暴徒的極端行為，予以最嚴厲譴責，全力支持止暴制亂。

紀律部隊首長包括入境事務處處長曾國衞、香港海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長發表聲明，指近期香港發生的連串暴力行為不斷升級，接連發生毆鬥、縱火、襲警、投擲汽油彈，以至攻擊港鐵設施、政府建築物及侮辱國旗等各種嚴重暴行。不法份子肆意踐踏法紀，蓄意破壞社會秩序，嚴重威脅市民安全，整個社會均受到極其嚴峻的挑戰，對此予以最嚴厲譴責。

聲明續指，連串暴力行為已遠遠超出任何容忍尺度，各紀律部隊嚴正表明，堅定支持特區政府及警隊止暴制亂，全力支持警隊嚴厲執法；又稱警隊連月以來面對前所未有的巨大壓力、挑戰和威脅，既受到暴力攻擊及流言惡意中傷，亦於網絡受到肆意欺凌，甚至家人子女也大受影響。面對如此困難，警隊上下仍然竭盡所能，克盡己任，義無反顧嚴正執法，表現高度專業，令人敬佩。

各紀律部隊鄭重強調，絕對不容忍任何破壞法紀的行為，將繼續堅定不移地支持行政長官及特區政府依法施政，團結一致，保持士氣，緊守崗位，竭盡所能止暴制亂。