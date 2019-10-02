港大學者保育瀕危語言　50多村民獲助「開眼」

一個文化保育的計劃，改變了不少山區居民的命運。香港大學一名學者近年致力保育被聯合國教科文組織列為「肯定瀕危型」語言的「努日語」，期間發現當地居民有眼疾問題，遂與尼泊爾加德滿都一知名眼科診所合作，為村民提供診治服務，計劃間接協助超過500名居住在尼泊爾努日山谷的村民獲得眼科治療，逾50名村民因而重見光明。

港大文學院語言學系助理教授Cathryn Donohue博士過去數年一直研究藏緬語系「努日語」（Nubri），這是一種正被年輕一代棄用的語言，這種語言是尼泊爾與西藏交界處的努日山谷村民沿用的語言，該山谷距離最近的公路要步行約一星期，目前居住約2000名藏族居民，由於年輕的努日人漸離開山谷求學，轉以尼泊爾語為學習語言，令努日語被消失的危機愈來愈大。

Donohue認為引入文字體系，把語言轉為可書寫記錄的文字是最有效的保育方法，近年與當地社群合作，從事努日語的檔案編製，以保存這種語言。有感村民耕作勞碌，難以騰出時間學習，她構想為村民提供眼科服務，藉此聚集村民以推動語言保育工作，後與加德滿都的眼科診所合作，眼科醫生乘直升機進入山谷為居民診治，後更在山谷中央設立了外科手術診所。治眼計劃改變了很多山區居民的命運，一位78歲失明6年多的婆婆，更由姪子背著走了5天的路趕來接受手術，終恢復了視力。