國慶閱兵：歷來最大規模閱兵　展示多款新武器

國慶七十周年昨日舉行的歷來最大規模閱兵活動，火箭軍、陸、空、海軍及戰略支援部隊等，均有多款新型武器首次亮相。當中最矚目的，是射程幾乎覆蓋地球上所有目標的東風41洲際彈道導彈，以及具備高超音速滑翔飛行能力的東風17常規導彈。

射程最遠達一萬五千公里的東風41，可攜帶十枚以上彈頭；而且機動性高，比固定在發射井的導彈更難被發現，也更容易在遭到首次核打擊後幸存，並發動核反擊。東風41更被形容為「中國核威懾的終極象徵」，其核威懾能力可與美俄相提並論。

彈頭外形特殊的東風17同樣首次亮相，其為中國第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈，可進行近乎「水漂」式的特殊彈道飛行，令傳統反導彈系統幾乎無力推演計算其具體位置，從而突破反導彈系統的攔截，甚至直接摧毀敵方的戰略反導彈發射陣地。此外，射程最遠達三千公里公里的長劍100超音速巡航導彈，亦在今次閱兵中受閱。

在閱兵儀式出現的轟炸機梯隊，除了六架轟6K外，還有三架首次亮相的新型遠端戰略轟炸機轟6N。九架機分成三個三機楔隊，掠過天安門上空。據內媒早前報道，轟6N由轟6改裝而成，搭載龐大的新型反艦導彈。分析認為會採用有「航母殺手」之稱的東風21D空射型反艦彈道導彈作為主要武器，可超越導彈原本的射程，對航母進行更遠距離的獵殺。

備受關注的軍用中型直升機直20，亦首度亮相，與直19形成楔形隊編，飛越北京上空。有分析指，直20未來可配合國產大型運輸機運20的投送，另有機會配搭大型兩棲突擊艦。無偵8超音速無人偵察機、利劍隱形無人攻擊機亦第一次在公眾前出現。

海軍新裝備巨浪2潛射彈道導彈亦接受檢閱，預計將部署在094型核潛艇上。同場亦有展示超音速的鷹擊12反艦導彈，該導彈最新型號的射程更可達五百公里。此外，一款型號為「HSU001」的無人潛艇亦亮相。

陸軍方面，國產15式輕型坦克首次受閱。該型號坦克專門為山區作戰而設計，可適應南方水網，具重量輕、防護能力好及攻擊力強等特點，目前已經列裝陸軍部隊。

射程可達一萬二千公里的紅旗17A防空導彈亦亮相，掩護地面部隊，打擊敵軍武裝直升機。特戰裝備方隊則首次展示空中突擊旋翼機，其為袖珍型的直升機，尺寸比普通汽車更為細小。