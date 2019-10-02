東方日報A2：10萬民眾巡遊　強軍風采盛典

為慶祝中華人民共和國成立七十周年，北京天安門昨日舉行歷來最大規模的閱兵儀式，展出多款先進軍備，晚上則有文藝晚會、煙花表演等多項聯歡活動。國家主席習近平主持閱兵時發表重要講話，強調社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能撼動偉大祖國的地位、阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

習近平指中國正處於前進的征程上，要求堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港和澳門的長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，為實現完全統一奮鬥。而前進的征程要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續與世界各國人民推進人類命運共同體。

習近平要求中國解放軍和武裝警察部隊要永保人民軍隊的性質、宗旨和本色，堅決維護國家主權和利益，維護世界和平。他在講話尾聲高呼：「偉大的中華人民共和國萬歲！偉大的中國共產黨萬歲！偉大的中國人民萬歲！」鼓勵國人齊心實現「中國夢」。

習近平隨後乘坐紅旗檢閱車駛過金水橋、長安街，在中部戰區司令員乙曉光報告受閱部隊完成準備後，下達檢閱開始的命令。閱兵全長八十分鐘，共出動五十九個方隊、約一萬五千人，展示一百六十部各類型軍機，以及五百八十款軍事裝備，備受矚目的東風41洲際彈導導彈、巨浪2潛射導彈、15式輕型坦克等均首次公開亮相，同樣首度出現的女兵方隊也是話題之一。

緊接是群眾巡遊，分為「建國創業」、「改革開放」、「偉大復興」三個部分，由十萬名民眾、七十組花車組成的卅六個方陣負責演出，期間已故國家領導人毛澤東、鄧小平，前國家領導人江澤民、胡錦濤，以及習近平的大型畫像依次出現。登場的還有以「一國兩制」為主題花車，群眾高舉代表香港的金紫荊和澳門的金蓮花。剛以十一連勝姿態，奪得隊史第五個世界杯冠軍的中國女排成員，乘坐的花車則壓軸出場，在場的解放軍官兵同時高喊：「中國女排，世界第一！」

來自各地的二千八百名學生組成的合唱團，則由八個分指揮台同時指揮，用歌聲貫穿整個巡遊環節。大會最後放出七萬隻和平鴿、七萬個氣球，在《歌唱祖國》的音樂聲中閉幕。習近平在閱兵圓滿結束後簽署通令，嘉獎全體參與人員，讚揚本次是一場展示強軍風采的盛典。

當晚八時，西長安街的北京電報大樓奏起《東方紅》樂曲，北京市委書記蔡奇宣布聯歡活動開始，煙花表演、主題表演等登場，歷時九十分鐘。

值得一提的是，在國慶日凌晨，已有大量民眾和記者到場守候，惟封鎖區內沒有食肆和商店。大會特別派發「觀禮大禮包」，內有雨衣、食物、糖果等，為他們解決用餐問題。■本報綜合報道

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