綠色先鋒：綠在台上　音樂劇重現60年代環保觀念

近年愈來愈多人提倡資源共享，認為不但可以善用資源，更能拉近社區與人之間的距離。不過，大家又有否想過，早於上世紀60年代的香港，原來已過着物盡其用的綠色生活？有劇團把環保概念搬上舞台，更安排青少年演員參與不同工作坊及研究，讓他們在台上台下都能夠實踐環保。

「環保唔係一時三刻嘅事，係一個生活習慣。」綽號「雞仔」的何嘉怡，3年前開始參與由中英劇團舉辦的MUSE UP!青少年音樂劇團，劇團近年創作以環保為主題的音樂劇，更於2年前開始，安排就讀中、小學的演員參與不同環保活動，包括清潔海灘、參觀氣候變化博物館、廚餘回收等，透過活動加深演員的環保意識。

「海灘係其他生物棲息嘅地方，估唔到有咁多垃圾！」參與劇團6年的陳雪晴，對清潔海灘的經歷依然歷歷在目，她過往以為沙灘只有膠樽或其他較容易處理的垃圾，惟當實地清潔時，卻發現大量膠袋、微細的膠粒、標籤等難以清除之物，有膠袋更纏着紅樹林根部，需要蹲下解開。雪晴直言，參與多次環保活動後，會更愛護環境，由生活的細節做起，希望能聚沙成塔。

這齣名為「買‧棄‧囤」的音樂劇，8月底在理工大學進行公演，故事以60年代的香港為背景，透過街坊鄰里間的相處，帶出當年香港人的環保概念。劇中有專營修復瓦煲檔口、亦有改衣店，在街坊眼中，所有東西都應該物盡其用，如瓦煲破了洞仍能「箍煲」延命、破損的裙都能改造成手袋，每件事物都珍而重之，而非像現今社會般，稍有破損便「買新棄舊」。

劇團教育及外展經理江倩瑩指，創作劇目時，會讓團員分享2年來參與環保活動的心得，把自身經歷及感受融入劇中，同時演員服裝亦會利用舊衣服及舊膠樽製作，實踐「戲劇與生活連結」。另外，劇團會邀請團員家庭一同參與，如鼓勵減少在家開冷氣，又於節日時交換家中剩餘物資作禮物，務求把環保訊息「帶入屋」，感染更多人。

「MUSE UP!青少年音樂劇團」前身為「元朗‧天水圍青少年音樂劇團」（簡稱「天音音」），主要服務偏遠地區的青少年，除提供音樂劇訓練外，更安排他們參與義工服務，盼能以戲劇藝術服務社會。劇團成員由8歲至17歲的青少年組成，於每年10月至11月進行招募，繼而進行遴選，即使舊學員亦要參加。入選的學員會隨即展開為期9個月的音樂劇訓練，包括歌唱、舞蹈及演戲技巧，從而發掘他們個人所長。

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