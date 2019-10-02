探射燈：倡設非華裔戒毒所　消除文化隔膜

穿白衣南亞男子離開殘廁後，神情呆滯及步姿搖晃，疑曾吸毒。

美沙酮診所為毒品成癮者提供戒毒治療，當中包括非華裔人士。目前本港有多家戒毒機構，為不同年齡及背景人士提供戒毒治療服務，亦會提供外展服務提供戒毒資訊，有機構冀當局增加資源，設置專為非華裔人士而設的戒毒支援中心。

香港戒毒會總幹事譚紫樺表示，一般而言，濫藥人士在尋求支援上較被動，該會會透過外展服務，聯同不同年齡、性別及種族背景的「過來人」，向疑似濫藥人士分享自身成功戒毒經驗，但非華裔人士礙於語言及文化隔膜，對服務資源的認識較為不足。該會現時極積聘用非華裔人士，包括成功戒毒康復的非華裔人士加入工作，以接觸非華裔人士。

譚續指，長遠期望政府可增加資源，設立專為非華裔人士提供戒毒康復支援的中心，加強接觸有戒毒康復需要的非華裔人士，為他們建立社會正面網絡，發展健康生活模式，減低標籤，促進不同文化共融。

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