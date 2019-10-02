探射燈：部門鬥卸責　南亞村拖多時始清拆

油尖旺及深水埗一直受南亞露宿者問題困擾，深水埗通州街南亞村一度成為區內毒瘤，惟政府部門輕視問題，由起初的環境問題，演變成藏械及吸毒等嚴重罪案，部門才聯合行動，決心整頓及剷除南亞村。然而，目前因應社會運動令警方巡邏人手不足，有地區人士反映，區內小型罪案亦有上升趨勢。

深水埗通州街南亞村早年困擾居民，村民多是南亞籍露宿者，部分人是待甄別難民資格的人士，木板屋愈起愈多，影響環境衞生，惟因涉及多個部門，各部門互相卸責，令村民有恃無恐，期後更演變成藏械、吸毒，甚至曾搜出手槍等。直至去年各部門聯合行動，清除木板屋，並在現場圍起鐵絲網，防止有人再度重建。

深水埗區議員梁文廣指，南亞假難民問題纏擾該區多時，近期社會運動持續下，警方巡邏較以往減少，一些平時較少發生的小型罪案有上升情況，部分涉及南亞人，如他近日接獲數宗店舖偷竊，有街市商戶指被南亞人偷去一輛單車。

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