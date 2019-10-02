探射燈：南亞毒瘤神憎鬼厭　集體殘廁上電

油麻地美沙酮診所門外淪毒品交易站，東網直擊拆家將毒品收藏在木箱，下午近3小時內，逾20名癮君子光顧，大部分是南亞人。買家取得毒品後，有南亞癮君子即走到附近公廁「上電」，殘廁內更一度有4名南亞人集體吸毒，儼如毒窟。立法會議員直斥無法接受，執法當局必須嚴加巡查兼掃蕩。

該診所每日下午3時開始應診，門外卻早有多名癮君子聚集，當中包括2名毒品拆家，當有客人時，1人負責收錢，1人從木箱後取出「貨物」交予客人。每日下午3時許至6時多是高峰期，近3小時內，有逾20名癮君子幫襯，當中3分之2是南亞人，部分為「熟客仔」。

「Toliet（廁所）。」有購得毒品的南亞人與朋友說罷，2人走到附近油麻地街市公廁的殘疾人士廁所，廁內已有1名身材肥胖的南亞人，不久，再分別有2名南亞人前後腳進入，亦有人步出，最多同時聚集4人。他們佔用時間逾1小時，期間有長者及推着嬰兒車的女士不得而入，連廁所職員敲門亦無人理。

有人離開殘廁時步履不穩，頻頻用手抹鼻，又刻意走後巷，形迹鬼祟；又有人步出時神情呆滯。而早前購得毒品的2名南亞人，步出殘廁後即折返診所門外，再度購買毒品，並將毒品放入口中，再走入殘廁「補飛」。除油麻地街市公廁外，距離約百米的炮台街公廁亦是另一上電熱點。

殘廁內一陣燒焦味，地下滿布用過的廁紙、飲品盒、煙頭及燒過的彩票及錫紙，均顯示疑曾有人吸毒。附近商戶指該殘廁早前因維修關閉，重開後即吸引南亞癮君子佔用。

立法會議員劉國勳形容事件無法接受，疑似販毒者更是膽大包天，執法當局必須嚴加巡查兼掃蕩。油尖旺區議員關秀玲亦指，去年已接獲有南亞人士疑似在公廁吸毒的投訴，認為對使用殘廁的市民不公，亦影響社區觀感。

香港社區組織協會社區組織幹事吳衛東指，該組織今年初曾發表調查報告，在近1270名露宿者中，有20%是吸毒人士，他指吸毒者經濟好時會同時服用美沙酮及購買毒品，又指協助吸毒者戒毒才是解決問題最有效的方法。

衞生署發言人指，美沙酮診所僱有保安人員維持診所內秩序，署方亦會就診所範圍的保安事宜和警方保持聯繫，如有需要，診所職員會尋求警方協助。警方則未有回應。

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