Dr.東：減肥手術控體重　更降心血管疾病風險

不少人經歷多次減肥失敗後，會嘗試進行減肥手術，控制體重，減肥手術除了可減重，亦可同時降低患上心血管疾病的機會。有外國研究報告指出，二型糖尿病的肥胖患者進行減肥手術後，體重平均減少64磅，患有心血管疾病的機會減少約35%。研究專家指出，雖然進行減肥手術需花費約20000至25000美元，即約15萬至20萬港元，但對健康有不少潛在好處。

美國俄亥俄州的克里夫蘭醫療中心近日於《美國醫學協會期刊》發表有關報告，研究團隊追踪約13800名帶有二型糖尿病的肥胖成人， 當中2300人曾進行減肥手術，另外11500人則沒有，作為對照組。這群研究對象的體重指標均超過30，糖化血紅蛋白亦高於正常的6.5%，反映他們的血糖水平不理想。

患者在進行減肥手術後，體重平均減少64磅，至於沒有進行手術的對照組患者，最終體重只減少19磅。研究團隊自研究開始追踪8年後發現，進行減肥手術的患者，只有約30%患上心臟血管疾病。至於對照組的一群，當中近50%人患上心臟血管疾病。另外，患者進行減肥手術後，其糖化血紅蛋白亦較對照組減少約1%。

肥胖是高血壓、糖尿病、高膽固醇的成因之一。一些心血管疾病的前期病變，如糖尿病、高血壓、高血脂以及代謝綜合症，亦與肥胖有關。曾有研究指出，肥胖的青少年很大機會長大後依然肥胖，而肥胖人士可能同時有較高的血脂和膽固醇，於是較大機會患上心血管疾病。

根據美國糖尿病、消化及腎臟疾病國家研究所(NIDDK)指出，進行減肥手術介乎20000至25000美元，即約15萬至20萬港元，能有效減低患者出現過胖及糖尿病的風險，研究專家認為患者愈早接受手術，患上慢性病的風險愈低。

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