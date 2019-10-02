網民熱話：白灼生菜暗藏百潔布　事主：食咗幾條先見到

白灼生菜內暗藏百潔布，在保護色效果下，驟眼看亦難以察覺。(互聯網)

唔少人出街食飯都抱着眼不見為乾淨的心態，若當「不潔物」放在你面前，分分鐘令人反胃！有網民昨日（1日）在Facebook群組「中伏飲食報料區」貼圖，指在酒樓點了一碟白灼生菜，菜內驚現百潔布。事件令網民震驚，不過亦有人戲謔：「大家都係Green object不用分那麼細。」

事件發生於藍田一間酒樓。從事主Sammy Kwong上載的圖片可見，桌上一碟翠綠的白灼生菜，但生菜內卻隱藏一塊疑似使用多時的百潔布，由於兩者顏色相近，在「保護色」效果下，叫人難以察覺。事主亦直言是吃了多條菜始發現「中招」，向酒樓投訴後，對方願意道歉及免茶錢，惟他認為未能接受。

網民看過事件，都表示自己唔爭氣「笑咗」，「唔夠菜，食住先啦」，「佢想話畀你知，佢哋洗菜好認真用百潔布來洗」。亦有人替洗碗姐姐不值，「個洗碗大嬸先畀佢害死，周圍搵餐懵！」

酒樓負責人回覆東網指，是灼菜過程中員工不小心將百潔布掉到菜上，得悉事件後亦知道是酒樓疏忽，直言唔想發生，已向有關食客道歉及賠償。

網民有話說

Terry Hui：百潔布話：你睇我唔到，你睇我唔到

Cathy Wong：炒過、淥過好乾淨，放心用啦

Apple Wong：我阿媽真係試過，落埋鑊炒，但上碟前發現

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