修例風波：長沙灣及大興政府合署遭破壞　屯門市滿目瘡痍

反修例風波演變暴動，昨日(1日)多區淪為戰場，區內政府建築物屢屢成為遭破壞的目標。其中長沙灣政府合署昨日至少兩度遭示威者大肆破壞及縱火，今早(2日)長沙灣政府合署已經重開，惟地下損毀嚴重，玻璃櫥窗全部被打碎，又用噴漆塗污牆壁，接待處被縱火，地上留有水漬及文件，扶手電梯留有汽油彈。而樓上各政府部門沒有受到影響，如常開放。

另外，屯門大興政府合署被示威者大肆破壞，整座大樓的玻璃幕牆滿目瘡痍，遺漏多處被投石後的痕迹，大樓門牌政府「字樣」被黑漆塗污，正門玻璃全爆，職員惟有以膠布封閉，呼籲市民改由後門出入。

今早屯門市面恢復平靜，市民如常外出，不過不難發現市內多支交通燈被毁，其中屯門鄉事會路一個十字路口的12支交通燈全數被砸爛，市民與路經車輛紛紛小心翼翼地僅依靠自律互讓過馬路，可謂險象處處。

道路上不時出現昨日示威者四處掘磚而遺下的磚塊，亦有燃燒或投擲雜物的殘骸堆於路旁，市民經過惟有繞路而行。

另外，近日成為示威者針對目標之一的食店，其位於屯門鄉事會路的分店昨日舖面被示威者破壞，招牌被砸毀，今日店員以木板圍封全店。

市民蘇先生批評：「目前政府好多深層次問題都冇解決！希望政府盡快回應民間訴求，成立獨立委員會！」他又不滿港鐵昨日提早關閉多站，阻礙市民自由出行，「想出黎慶祝行商場都冇車，港鐵與民為敵，犯眾怒！」蘇又提到警方以實彈開槍轟中五男生一事，直斥警方不應以實彈對付市民，指警員應考慮向天鳴槍，驅散示威者，「睇到新聞好驚，擔心嗰位小朋友安危，警方平時鳴槍（示威者）就已經四散啦！」