5男女涉噴黑交通燈押12月訊　准續保獲撤宵禁令

有網民於8月5日發起全港罷工及地鐵不合作運動，全港多區爆發衝突，有200組交通燈被破壞。4男1女涉嫌於荃灣以噴漆噴黑行人交通燈，他們現分別被控刑事毀壞及未能在規定下出示身份證共5罪。案件今(2日)在西九龍法院再訊，一眾被告繼續毋須答辯，裁判官應控方申請，將案押後至12月11日再訊，以待警方繼續調查，期間各被告續准保釋，他們的宵禁令均獲撤銷。

5名被告依次為劉佳妮(32歲)、陳祖澤(22歲)、黃榮津(26歲)、冼迪(22歲)及羅永恆(22歲)。控方今申請押後，指5名被告分兩處犯案，警方需時調查他們的手機和對講機等，以確認他們是否有聯繫，又指次被告和第四被告因涉及9月15日金鐘和灣仔的大型集會被捕，但控方不反對各人繼續擔保。

辯方反對押後，指案件簡單，若再押後10星期會對被告不公，除非控方承諾這是本案最後一次押後。此外，第二和四被告並非在集會當日即場被捕，警方向他們調查時，只是出示當日片段，問他們有何看法；另外各被告亦申請，要求法庭撤銷各人的宵禁令和離境限制。

裁判官最終批准控方的押後申請，並撤銷宵禁令，但維持各被告的離境限制。