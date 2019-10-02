修例風波：示威削外遊及訪港意欲　十一出入境人次銳減45%

持續超過100日的修訂《逃犯條例》風波，重挫香港的旅遊業，影響市民出遊和訪客來港意欲。根據昨日(1日)的旅客出入境數字，總人次只有544,463人，較去年10月1日的994,221人，銳減45.2%。

數字顯示，昨日入境旅客人次由655,436人，激減50.2%至只有326,528人，如單單計算內地訪客的入境人數，昨日更只有93,097人，較去年同日的247,626人，減少62.4%。而出境旅客人次方面，亦由338,785人，大減35.7%至217,935人。

向來是最繁忙口岸的羅湖管制站，昨日出入境人次只有134,040人，較去年的271,11人減少50.4%。機場相關人次亦由165,288人，減少29.8%至115,995人。而去年9月啟用的高鐵西九龍站，昨日出入境人次32,867人，較去年同日的78,244人減少58%。

至於9月28日至30日出入境香港的人次亦有下跌。9月30日出入境總人次為731,574人，減少18.4%；29日則為726,618人，減少19.7%；28日則為805,356人，減少6.8%。

總計過去4日，出入境旅客總人次約280.1萬人，較去年同期的365.9萬人減少23.3%。