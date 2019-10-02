團體提149項施政報告建議　促政府檢討問責制

政府將公布新一份施政報告，香港公共管治學會今(2日)提出149項涉及土地、房屋、青年、社福、醫療等方面的建議，當中與青年有關的政策建議有10項，而針對政府行政架構則提出9項建議。學會認為，政府問責制出現問題，反映各政策局之間沒有協調，促請政府檢討制度。

針對青年方面，學會建議政府增建低租金的青年宿舍，設立海外升學基金，資助有意到海外升學的青年每學期最多2萬港元，同時加強青年創業及初創資助計劃，以及支援電競發展，如設相關大專課程，另倡設立2億港元基金資助香港青年到內地升讀大學。

社會福利方面，學會建議增加醫療券數額至每年5000港元，縮短公立醫院的輪候時間，加強長者在家養老的支援等。

學會理事長陳財喜指，過去4個月的社會動盪，反映政府在收集民情出現問題，在修例一事上亦可見政府諮詢不足，與市民互動少，令社會感到部門之間不協調，「你做你嘅嘢，我做我嘅嘢」。他批評行政長官林鄭月娥作為特首，明顯欠缺指揮及協調的能力，促政府檢討問責制及諮詢制度。