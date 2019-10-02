修例風波：警開槍擊傷示威者　黎棟國指符合指引

全港各區多處昨日(1日)發生嚴重警民衝突。香港警察隊員佐級協會主席林志偉今(2日)發聲明指，警員鳴槍示警及自衞，行動符合警隊武力使用指引，提醒同袍執勤時如遇突發事件，而自身或其他人生命安全受即時威脅時，應果斷使用合理及適當的武力或武器，保護自己及其他人的安全。另外，前保安局長黎棟國在北京指，有關警員的做法合合乎相關指引。

面對目前嚴峻時刻，林指政府仍未提出或公布確實的針對措施，指出根據《公安條例》，行政長官如認為有出於公共秩序考慮的需要，可發宵禁令或宣布任何地方為禁區，亦可根據《緊急情況規例條例》(《緊急法》)採取多項針對性的措施，認為此等命令或針對性措施，很大程度可加強警隊止暴制亂的效度和力度。

他又指警隊一直孤身作戰，若無適當的有力措施加以配合輔助，只有孤掌難鳴，懇請有關人士立即就香港現行情況及其他可行措施作全面檢討，早日採取最有效手段止暴制亂，給予警隊人員充分支援和保障，並盡快恢復社會秩序。

另外，就昨日有18歲的示威者被警方以實彈擊中一事，前保安局長黎棟國在北京指，有關警員的做法合情、合理及合乎指引，認為當時面對被包圍、有同袍倒地及被襲擊的情況下，任何一名警員都會拔槍戒備，之後則是在電光火石間鳴槍。黎續指，警員使用槍械的目標是制止襲擊行為，而在開槍後，警員已盡力令傷者保持穩定。