中五生開學日圖姦14歲「師妹」　事後曾發短訊道歉

於2016年開學日當天，一名18歲中五男生到14歲同校「師妹」家中玩耍期間，涉嫌趁對方入房更衣時尾隨，將她推落床企圖脫下她的內褲將她強姦，更涉肆意對她上下其手，甚至企圖將自己勃起的陽具塞入對方口中。現年已21歲的男生否認企圖強姦及非禮罪，案件今(2日)於高等法院開審。

綜合控方開案陳詞及控辯雙方的同意案情指，事發於2016年9月1日，當時只有14歲的中四女生X，跟當時18歲讀中五的被告陳展康，同在小西灣一中學讀書，他們在2015年透過共同朋友認識。而根據被告與X的電話短訊紀錄，被告曾跟X說過對她有好感，但遭X拒絕。

事發當日因為是開學日，一行人提早放學，X相約被告在內的4名男生到她家玩耍，不久她的母親偕工人外出，3名男生亦要早走，留下X跟被告獨處，等候另一名男生應約。期間身穿連身裙的X入房欲換上褲子，但被告尾隨她入房，將她推到床上，騎在她身上揭起她的裙子推高她的胸圍，手口並用非禮她的胸部。他不理會X掙扎叫他停手，更拉開褲鏈掏出已勃起的陽具，另一手欲拉低X的內褲將陽具插入她的陰道。

X拚命扯着自己的內褲，被告就用陽具隔着內褲接觸X的下體，更嘗試塞入X的口中。此時，後來的男生致電被告詢問地址，X乘機推開被告；3人隨後繼續玩樂個多小時後，被告才跟男生離開。事後被告有用短訊向X道歉，2人亦有當面談過，最終X向學校社工透露事件，並告知母親報警。

被告因涉嫌非禮被捕時，曾在警誡下表示「佢(X)係自願嘅」。但控方今向陪審團解釋，被告企圖脫X內褲並將陽具插入她的陰道，為控方指控他企圖強姦的基礎，而且16歲以下的女童並不能同意讓人非禮她。