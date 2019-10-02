休班警涉姦斷片女網友成孕　事主指醒來2人全裸在床

休班警於3年前疑趁女網友酒醉後，帶她到時鐘酒店涉嫌將她強姦，事後女網友發現自己懷孕，需進行墮胎手術，最終報警求助。該休班警事後曾否認胎兒與自己有關，其後又稱女網友自願與他性交。該休班警於高院否認一項強姦罪，案件今早(2日)開審。

現年32歲的休班警員李偉嘉，被控於2016年6月19日在九龍塘律倫街漫春天酒店強姦現年約29歲的女事主X。

X作供稱，她與被告因一同玩網上遊戲而認識，並於案發前一星期，即2016年6月11日，在該遊戲的群組聚會首次見面，x在該聚會喝醉，並由被告及一女友人送她回家。翌日被告又相約X到其家玩線上遊戲，在6月15日被告接X放工並到X的家與她母親等一同吃飯。X強調該兩次她與被告均沒任何親匿行為，但被告曾試過用手指篤她腰及碰她手指，但X有叫他：「彈開，唔好掂我。」

據控方開案陳詞，案發當日即6月19日凌晨，X與被告到尖沙咀某酒吧出席友人聚會，席間X喝至「斷片」，X於早上醒來發現自己跟被告均在床上全裸，X拍醒被告問個究竟，被告否認與X性交，稱她當晚隨地小便：「仲猛咁打我，我想搞都搞唔到。」其後2人一同離開酒店。6月25日，X及被告亦有再見面，且到酒吧出席X友人的生日派對。

直至約7月5日，X懷疑有孕，並用驗孕棒驗出懷孕。由於她當時單身，相信經手人是被告，X透過WhatsApp跟被告對質，被告否認是「經手人」。X先後向兩名友人透露事件，X亦多次以WhatsApp向被告追問，更假稱已報警，被告最初堅決否認曾性交，後來改口稱與X是男女朋友的正常性行為，且是你情我願。被告又稱不怕X報警，其後又改口稱「無話唔認，願負番責任」，但又質疑稱懷疑X「腹中塊肉」非他經手。

至7月7日，被告到X的住所樓下與X見面，被告向X表示會支付墮胎費用及之後的調理費用，又給了對方1000港元及自己的身份證與回鄉證以作保證。而X當時根本不知被告的全名，甚至被告當時聲稱做文員，但X後來才得知被告其實是警員。

控方指，被告其後沒有再回覆X的WhatsApp，X認為他逃避責任並於7月10日向被告表示給她3萬港元作墮胎費用便不報警。被告翌日陪X到家計會了解墮胎事宜，期間被告發脾氣更一度反指可以請律師控告X勒索，X其後決定回家找母親一同報警指被告強姦她，被告則一直跟着她，甚至跟她上的士同到警署，期間X有錄下3人的對話，被告曾稱會負責任，又求「畀次機會」，X在對話中曾向母親稱「佢(被告)強姦我」，被告則稱「媽咪，係我唔啱」。

其後警方拘捕被告，警誡下被告稱在案發前曾兩度在X的住所跟她性交。政府化驗師證實，被告是X流產胎兒的生父。