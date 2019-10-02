修例風波：警稱同袍當時命懸一線　開槍是唯一選擇

警方昨日(1日)近距離開槍射擊一名中學生一事引起全港關注，警務處副處長(行動)鄧炳強在記者會交代行動。鄧指，對昨日有示威者大規模破壞設施、襲擊警員、使用汽油彈、癱瘓社會等，感到心痛及心情沉重，「唔知香港幾時變成咁」，全屬悲劇。

鄧在會上澄清5大誤解，包括為何近距離開槍、為何不向天開槍、為何不使用其他武力、為何不射擊手腳等，他多次強調警員當時「生命懸於一線」，唯一選擇只有開槍，沒時間及機會選擇向天開槍，其決定是合理及合法。

他又解釋當時是有警員看到另一警員生命受到威脅，從大廈衝出拯救同袍，如不開槍，警員生命會面對重大威脅，後果不堪設想，強調警員近距離受襲並非警員可以選擇，如果警員只是遠距離受到襲擊，「就根本唔需要開槍」。他又指，警方已拘捕中槍受傷的學生，涉嫌襲警及非法集結。

警方又指，昨日共拘捕269名示威者，包括178男91女，年齡介乎12至71歲，罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器等。269人中有93人是學生，主要涉及非法集結。警隊共用了6發實彈，1400枚催淚彈、900發橡膠子彈、190發布袋彈及230發海綿彈。行動中共30名警員受傷，目前仍有5人留醫，其中1名警員因被打至脊椎移位而留院，有1人因腐蝕性液體而有3級燒傷。

鄧炳強表示，拘捕人數反映暴力有升級，由丟磚至使用逾100個汽油彈，更針對警員，「想攞我哋警員嘅命」。他又指警方對開槍一事的初步調查反映警員的決定合乎程序、指引及合法，未來會有深入調查，強調警方的開槍政策沒有改變，沒有為開槍「開綠燈」。