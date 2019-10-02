修例風波：浸大校長籲遠離暴力　300學生集會促對話

昨日(1日)多區爆發激烈警民衝突，警方共開6發實彈，一名中五學生遭警員近距離以實彈射中胸口，情況一度危殆。浸會大學校長錢大康今日(2日)向師生及校友發電郵，呼籲學生遠離暴力和危險處境，又批評蓄意破壞和欺凌行為嚴重損害浸大的聲譽。

有關電郵內容引發浸大學生不滿，約300名學生下午在教學及行政大樓舉行集會，並要求與錢大康對話，惟校方推說錢不在校園，會安排一位常務副校長與學生溝通，學生不滿有關安排，遂高叫「釋放錢大康」等口號。

校方之後解釋指，錢不在香港，將向錢反映學生的訴求，並嘗試安排錢下星期與學生代表會面，但浸大學生認為校方並無講明會面形式，屬推搪言詞。浸大學生其後撤離行政大樓，指已要求校方最遲於本周五(4日)，透過電郵向校內學生交代下周會面細節，並必須答允會面以公開形式進行，否則學生下周採取自發行動，後果校方自負。

錢在電郵中提到新近發生的暴力、受傷和拘捕事件，已導致校園內外氣氛趨緊張，令理性討論難以展開。他呼籲同學遠離暴力和危險處境，嘗試以和平理性討論化解矛盾。浸大將擴大緊急應變小組的組成，納入學生代表，並探討在緊急情況下，保持與大家緊密溝通的方法。他又表示，一切蓄意破壞和欺凌行為，都會破壞校園的安寧，剝削其他學生和同事在安全環境下學習和工作的權利，這些不可接受的行為，亦嚴重損害了浸大的聲譽。

另外，位於將軍澳的香港知專設計學院亦有約500名學生罷課。