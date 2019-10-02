1.6萬公務員選擇延遲退休　警務處576人獲批

立法會秘書處資料研究組表示，面對人口老化及勞動人口萎縮，政府作為全港最大僱主，在2015年宣布提高新入職公務員退休年齡，文職退休年齡為65歲，紀律部隊則為60歲。在2000年6月1日至2015年5月31日入職政府的公務員，亦可自願選擇在65歲(文職職系)或60歲(紀律部隊職系)退休。截至今年2月16日，約5.6萬名合資格公務員中，約有29%選擇延遲退休，人數達1.6萬名。

聘用最多退休後服務合約僱員的首7個部門為水務署、機電工程署、海關、食物環境衞生署、漁農自然護理署、懲教署、康樂及文化事務署。

截至去年6月底，政府從8004宗申請中，聘用1978名合約期不超過3年的全職退休後服務合約僱員，而計劃下約97%的合約年期均為1年或以下。在職家庭及學生資助事務處接獲申請數目為最多，但只聘用了21名全職退休後服務合約僱員，而水務署亦接獲大量申請，並聘用最多全職退休後服務合約僱員。

截至今年2月，政府接獲2008宗繼續受僱申請，當中809宗由警務處僱員提出，佔總數40%。當局批准1595宗繼續受僱申請，佔申請總數約79%，警務處獲批最多申請，共有576宗，而當中90%涉及初級警務人員。