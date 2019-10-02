5男涉灣仔藏汽油彈原料　3人准保釋須守宵禁令

警方商業罪案調查科早前突擊搜查灣仔駱克道一個單位，檢獲一批懷疑用作製造汽油彈的原材料，並拘捕17至31歲的5名男子，其中兩人一度危坐冷氣機簷篷與在場人員對峙。5名被捕男子暫被控一項藏有攻擊性武器，案件今午(2日)在東區裁判法院提堂。

被告鄧棨然(30歲)、鄭進(31歲)、鄭子豪(17歲)、李威龍(25歲)和廖子文(17歲)，控罪指5人於9月30日在灣仔駱克道金樂大廈19樓一個單位管有製造汽油彈的原料，意圖將其作非法用途使用。

第4及5被告因入院而未能出庭，他們的案件押後至10月4日以待2人出院，期間由警方看管。

其餘3名被告則毋須答辯，案件押後至12月4日再訊，期間待警方進一步調查，包括進行檢驗相關手機、化驗化學物質及檢視閉路電視片段。控方不反對保釋，但要求3名被告遵守宵禁令，並呈上警方資料，顯示由9月29日至10月1日，分別在屯門、黃大仙、灣仔、荃灣及深水埗均有人投擲汽油彈，供法庭參考。

辯方一度反對，質疑宵禁令與案件有何關係，亦質疑控方呈交的資料與案件不相關。裁判官最後批准3名被告各以3000至5000港元保釋，並要求3人遵守晚上11時至早上7時的宵禁令，及須遵守不得離港及到警署報到的條件。