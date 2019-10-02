兩男涉8.5與警衝突被控　案押後待警方進一步調查

網民今年8月5日發起「三罷」行動當天，香港多處爆發警民衝突，其中32歲包裝設計師李澤霖被控當日在黃大仙參與暴動，而38歲前地產經紀蘇廣達則被控當日在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有攻擊性武器，2人的案件今午(2日)在觀塘法院再訊。控方申請兩案再押後，以待警方進一步調查，獲裁判官批准。

李澤霖被控1項暴動罪及1項未能在規定下出示身份證罪，控方案情指，當日他向警方投擲頭盔並揮舞雨傘，更拾起警方投出的催淚彈，企圖將其擲回警察防線。

蘇廣達則被控1項管有攻擊性武器罪及1項刑事損壞罪，控方案情指，他在秀茂坪紀律部隊宿舍外藏有一把卡片刀、一把多用途刀及一把剪刀，及於8月6日在秀茂坪警署內損壞屬於香港警察的會面紀錄。

兩案今午在觀塘法院再訊，吸引約150名市民到庭支持旁聽。就李的案件，控方指警方仍需時調查，包括翻查大量錄影片段、檢驗李的手機及替證人錄取口供：就蘇的案件，警方需時檢驗蘇的電腦及手機、涉案氣槍及刀具。李的案件押後至11月27日再訊，蘇的案件押後至11月13日再訊。

辯方不反對案件押後，但申請減少李往警署報到的次數，由每周3次減至每周1次，辯方指李需經常參與展覽及搜購材料，往警署報到為他的工作帶來不便，最終法庭只准他減少報到次數至每周2次，每逢周一及周六均需到警署報到。

辯方又透露，蘇本身任職地產經紀，但案件8月首度提堂後，他已與公司商討決定自行請辭，他現於活動統籌公司做兼職，為活動場地提供急救服務，但警方拘捕他時從他的私人財物中檢取了2張急救證書，辯方指相關證書對蘇的工作「有好大幫助」，希望警方盡快交還。最終，控方表示會在文件上向案件主管記錄低辯方的要求，但同時希望辯方去信警方作出申請。