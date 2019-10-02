政Whats噏：陳沛然舊橋冧老婆　被笑老土

立法會醫學界議員陳沛然本身就係腸胃科專科醫生，呢排喺反修例嘅連場激烈衝突，仲充當戰地醫生四出為傷者做緊急治療，竟然仲要學急救？講真，係冧老婆呀！仲畀網友寸佢用嘅舊橋，依家啲後生仔唔識㗎！

話說佢今日(2日)喺Facebook貼文，話朝早陪太太一齊去上急救課，導師問佢點解嚟上堂，佢就回應話係學海無涯，而太太都問點解要陪佢上堂，佢就話：「我唔係想食麵，係想見多你幾面。」佢太太即刻咪咪笑。而就因為咁，太太就放佢去踢波嘞！

相信大家對呢個冧招都覺得似曾相識，事關係一輯經典廣告嚟，有心水清嘅網友留言話：「陳沛然醫生議員，啲後生唔識呢個廣告！」真係寸都應一應；另有網友就話：「永遠最老土嘅橋係最work」。但亦有網友大讚佢係「好識氹老婆的足球員」，另一網友就話：「阿陳醫生，你啲硬幽默係得你太太頂得順㗎咋！」

其實，佢亦喺網上做心靈輔導，而喺9月份30日內就寫咗75篇文章，播咗44首歌，當中亦寫咗39篇介紹各地美食嘅食評，仲整咗地圖教大家搵食添！做咁多嘢，當然唔少得佢嘅正職－足球員，佢話9月份踢咗8場波。嘩！平均一星期踢兩場波，加上返醫院同去做戰地醫生，仲有幾多時間陪老婆同三個女？唔怪之得要出招冧老婆，否則唔放佢去波踢。