孟加拉男遭圍毆搶劫　巴籍漢兩罪成囚9年9月

一名來自孟加拉的尋求庇護人士，去年10月於元朗街頭遭另一批南亞人圍毆搶劫，被打至顎骨骨折，需留院4天治療。他出院後帶警察在事發現場兜截，聲稱認出一名行兇者，不過被認出者就指事主「點錯相」，否認與事件有關。這名被認出的巴基斯坦籍男子，早前被陪審團裁定1項搶劫及1項蓄意傷人罪成，今(2日)在高院被判監9年9個月。

法官指，本案事主的傷勢屬嚴重，據事主早前作供稱現時他不能搬重物，手指屈曲困難，且會一星期頭痛約3次及變得善忘，但由於事主拒絕求診故沒有最新的醫療報告，法官不視為事主有長期創傷。

法官又指現年31歲、任外賣員的被告Ashrif Mehmood，自98年非法入境來港後一直逗留至今，過往亦有兩次案底。被告早前亦涉及襲警獲保釋且於保釋期間犯案，雖然該襲警罪最終脫罪，法官指仍會因被告在保釋期間犯案而加刑。法官又指本案與一般扑頭劫案無異，且涉及多於一人犯案，被告等人施用過多武力搶劫，故予加刑，法官接納被告非有預謀犯案，但指被告面對的兩項控罪屬於兩次獨立事件，在要考慮整體量刑下將部分刑期分期，最終兩罪共判囚9年9個月。