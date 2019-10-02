派4000蚊又甩轆　1.2萬申請表消失未能審批

向合資格人士派4000港元的「關愛共享計劃」審批費時，政府發言人今(2日)表示，截至9月30日為止，在職家庭津貼辦事處已完成處理98%、約340萬份申請，當中約88%、300萬份申請獲批。不過，當局處理部分申請時「甩轆」，有約1.2萬份申請表雖已輸入初步資料，即已確認收妥，但或因夾雜在其他已處理的申請表中，目前未能尋回，暫未能繼續審批。

在已獲批的約300萬份申請中，299萬份申請已獲批款項，共106億港元，至於其他約2萬份近期才獲批申請，職津處會在本周內通過銀行轉帳把款項發給申請成功人士，或把現金支票郵寄給申請成功但沒有銀行帳戶的人士。另外有10%、約35萬份申請不獲批，1.4%屬重複或由申請人主動撤銷的申請。

職津處跟進尚未完成審批的6萬多份申請，當中有5萬多份申請，由於申請人未能提供足夠資料作進一步查核(如未有提供身份證副本、申請表上填報資料不全等)，職津處已聯絡申請人，請他們盡快提交資料。

職津處會重新檢視所管有的表格，以查找上述未完成處理的申請表，若未能尋回這些申請表，職津處會與受影響的申請人另作跟進，及就事件向個人資料私隱專員公署作出通報。