兩女藏氣球等物品被控　官准離港指未見不法目的

警方在本周一(9月30日)晚上於屯門舊咖啡灣泳灘拘捕兩名女子，指她們藏有氣球、油漆、剪刀、打火機等物品準備作非法用途。她們今午(2日)被帶到屯門裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，案件押後至11月27日再提訊。期間兩人獲准以5000港元現金保釋外出。

本案兩被告楊頌恩(26歲、教學助理)及莊生玲(25歲、福利工作員)，被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指她們在今年9月30日，於屯門舊咖啡灣泳灘管有適合作非法用途的工具，當中包括58個裝有液體的氣球、裝有可疑易燃液體的樽、油漆、墨水、麵粉、胡椒粉、打火機、麻繩、20盒火柴、美工刀、剪刀等，並意圖用作非法用途。

控方表示案件需要作進一步調查，搜獲的物品需交予政府化驗所檢驗，要求押後案件。控方要求法庭禁止被告離港及要被告守宵禁令。辯方律師表示，首被告為學院的研究助理，需負責院校的夜間課程，次被告是院舍看護需輪班工作，因此要求毋須宵禁，或將宵禁時間盡量縮短。另外首被告在11月及12月均已計劃好離開香港，故請求准許離境。

辯方表示，警方搜到的物品是工藝用品，控方指它們涉及不法用途的證據基礎薄弱。裁判官詢問控方關於涉案氣球的資料時，控方表示仍需調查。控方亦承認，警方在泳灘拘捕兩被告時，現場無特別事發生。裁判官表示現時未看到被告有何不法目的，決定2名被告只需以5000港元現金保釋，及逢星期五到警署報到，不禁止她們離境，亦毋須守宵禁令。