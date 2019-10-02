修例風波：商場商舖遭毀壞　可按財物保險索償

有連鎖食肆的設施被大肆破壞。(何天成攝)

全港多個地區10月1日爆發因反修例引起的激烈衝突，多間與撐警言論有關的連鎖食肆及商舖遭示威者打爛櫥窗玻璃、閉路電視被噴漆，甚至推倒貨架上貨物，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，商場大業主都會購買財物保險，保障大門、玻璃櫥窗及牆身等商場設施，保險公司會考慮大業主有否做足預防措施，避免示威者進入破壞，例如有否拉閘或作出通告等，再決定是否作出賠償。

羅少雄指，除了商場提供的設施由大業主投保外，商戶亦可按需要為店舖購買店舖綜合保險，保障商戶持有的設備、貨物、現金處理、水災或火災等情況的損失。由於店舖破壞可令營業中斷，商戶不能營業，店舖綜合保險其中一項保障，是以營業額平均數計算營業中斷引致的經濟損失，保險公司與商戶在簽署保單時會訂明最高賠償上限。

他指出，一般財物保險會承保惡意破壞引致的損失，例如有人醉酒或精神失常等打爛商場玻璃門，屬於惡意破壞行為，但是否保障因暴動引致的損失，則視乎保單條款。

立法會保險界議員陳健波指，立法會大樓的保險不包括暴動條款，在7月1日大樓遭破壞後已加入條款，而近年商場或商戶都會購買包括暴動引致損失條款的財產全險，保險公司與客戶的爭拗不算多，索償後由公証行做調查，約數星期可知道結果。