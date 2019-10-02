88人涉港島衝突被控暴動　押後12月再訊

本周日(9月29日)在港島進行的遊行期間，警方在多處拘捕示威者，逾百人被捕，有97人被落案起訴。他們今日(2日)分兩案在西九龍法院提訊，其中一宗涉及44人的暴動案，控方今(2日)申請押後案件至12月23日，待警方繼續調查，期間不反對各被告擔保，但要求各人遵守宵禁令和不准離港，另需遵守禁足令，保釋期間不得踏足金鐘近行政長官辦公室和政總一帶。

辯方反對控方申請押後，指控方若不反對被告擔保，就不應今天起訴各人，尤其是控方現有的案情中，除了其中一名被告外，餘者只是被指身處示威者當中，沒有詳列他們的作為，質疑控方根本未有足夠證據。

辯方又要求法庭不要向各被告施加宵禁令、禁足令和離境限制，指案件若獲批押後近3個月，各人的人身自由將受不合理限制。辯方又指本案不同於衝擊立法會，各人只是在街頭被捕，加上現時各區都有遊行，若因被告在金鐘被捕就不准再到該處，實在不合邏輯，有關禁足令包括龍和道和金鐘道，範圍過大，質疑控方要求施加有關保釋條件，實是想「從後門引入戒嚴狀態」。

控方回應指本案涉及近百名被告，案件涉及大量影像證據，警方需大量時間作比對，才可決定是否有足夠證據，加上昨日(1日)是假期，法庭沒有開庭，故控方並非故意拖延。控方認為法庭考慮保釋時需同時考慮社會狀況，明顯近日涉及暴力的示威愈見頻繁，暴力程度提升，本案除了涉及掟磚和硬物外，更有人放火和使用汽油彈，故保釋條件需防止被告再犯，但同意若宵禁令對個別被告的生活有極大困擾則另當別論。

第2宗案件涉及44位被告，全部被控暴動罪。被告暫毋須答辯，案件押後至12月23日，被告獲准以1000至5000港元保䆁，需交出旅遊證件，在所提供的地址居住，每星期到警署報到一次，需遵守禁足令，不得進入金鐘的區域，惟禁足範圍覆蓋金鐘一帶的律師行，若被告預約律師會面以取法律意見時，他們可獲臨時豁免並進入金鐘。43名被告完成法庭提堂，餘下的被告陳澍峰因留院治療，缺席提堂，准押後至10月4日，期間由警方看管。如被告能提早出院，法庭將盡早處理。