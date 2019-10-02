政Whats噏：吳永嘉大打經濟牌　對抗港式攬炒

香港嘅示威浪潮即將踏入第4個月，戰場已經由街頭蔓延去到機場、商場等，「攬炒」聲音此起彼落。立法會工業界(第二)議員吳永嘉亦撰文大談攬炒，話呢個詞語戾氣十足，呢種香港式攬炒令到旅遊業、零售業等打擊最大，希望大家守望相助而唔係滿盤皆輸喎。唔知佢呢番言論對改善局勢有冇用呢？

近月網上都有鼓吹攬炒風氣，吳永嘉就話攬炒本身係玩啤牌鋤大弟嘅術語，再引伸到近年有電影嘅經典對白「If we burn, you burn with us. (如果我們燃燒，你也跟着我們燃燒)」，直言有好強嘅鼓動性容易令到年輕人走火入魔。佢又講到幾年前都出現過呢種攬炒心態，就係香港足球代表隊門將明言要阻對手出線，仲話呢個係損人不利己嘅陰暗報復心理，係要不得咁話喎，但競賽中阻止對手又有乜嘢問題呢，唔通佢覺得比賽中明知輸硬就應該放水先啱？

吳永嘉認為攬炒一詞戾氣十足，向青年人灌輸呢種同歸於盡嘅理念等同鼓勵暴力人生，而過去3個月示威不斷升級，由和平示威去到四出破壞社會秩序，挑戰警方底線，又會阻止港鐵開車同妨礙旅客登機，想盡辦法癱瘓香港，直指攬炒令到政治訴求變成經濟衝擊，任由仇恨滋生同蔓延會積重難返，社會仲會進一步跌落撕裂深淵喎。

佢又以示威者喺機場嘅行動為例，話清晰見到行動升級，由「和你飛」變「萬人接機」，最後仲變成「癱瘓機場」，直言香港機場運作佔香港生產總值5%，停運一日料空運貨值就損失超過100億港元，機場管理局盈利亦減少2000幾萬港元，再加上官員講過香港每日有20萬旅客出入，機場停運影響到80萬貿易同物流從業者生計，推算示威者嘅攬炒直接將過百萬人拖落水咁話。

機場以外，佢指旅遊業、酒店業、飲食業等受打擊最大，已經有商界朋友話已經少咗3成生意咁多。佢認為呢類生意邊際利潤本來好薄，好難承受大幅度生意回落，而攬炒對基層開始帶來負面影響，短期內唔改善嘅話，料失業率會急劇上升，明年加薪幅度都難令人滿意，但深信香港人有當家作主嘅歸屬感，就唔會有消極同報復嘅攬炒心態。

其實示威者從經濟入手就預咗要打擊經濟，吳永嘉再用經濟牌作反擊，似乎係肯定咗示威者嘅手段多過要勸阻佢哋囉！