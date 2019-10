政Whats噏：吳永嘉大打經濟牌　對抗港式攬炒

香港嘅示威浪潮即將踏入第4個月,戰場已經由街頭蔓延去到機場、商場等,「攬炒」聲音此起彼落。立法會工業界(第二)議員吳永嘉亦撰文大談攬炒,話呢個詞語戾氣十足,呢種香港式攬炒令到旅遊業、零售業等打擊最大,希望大家守望相助而唔係滿盤皆輸喎。唔知佢呢番言論對改善局勢有冇用呢?

近月網上都有鼓吹攬炒風氣,吳永嘉就話攬炒本身係玩啤牌鋤大弟嘅術語,再引伸到近年有電影嘅經典對白「If we burn, you burn with us. (如果我們燃燒,你也跟着我們燃燒)」,直言有好強嘅鼓動性容易令到年輕人走火入魔。佢又講到幾年前都出現過呢種攬炒心態,就係香港足球代表隊門將明言要阻對手出線,仲話呢個係損人不利己嘅陰暗報復心理,係要不得咁話喎,但競賽中阻止對手又有乜嘢問題呢,唔通佢覺得比賽中明知輸硬就應該放水先啱?

吳永嘉認為攬炒一詞戾氣十足,向青年人灌輸呢種同歸於盡嘅理念等同鼓勵暴力人生,而過去3個月示威不斷升級,由和平示威去到四出破壞社會秩序,挑戰警方底線,又會阻止港鐵開車同妨礙旅客登機,想盡辦法癱瘓香港,直指攬炒令到政治訴求變成經濟衝擊,任由仇恨滋生同蔓延會積重難返,社會仲會進一步跌落撕裂深淵喎。

佢又以示威者喺機場嘅行動為例,話清晰見到行動升級,由「和你飛」變「萬人接機」,最後仲變成「癱瘓機場」,直言香港機場運作佔香港生產總值5%,停運一日料空運貨值就損失超過100億港元,機場管理局盈利亦減少2000幾萬港元,再加上官員講過香港每日有20萬旅客出入,機場停運影響到80萬貿易同物流從業者生計,推算示威者嘅攬炒直接將過百萬人拖落水咁話。

機場以外,佢指旅遊業、酒店業、飲食業等受打擊最大,已經有商界朋友話已經少咗3成生意咁多。佢認為呢類生意邊際利潤本來好薄,好難承受大幅度生意回落,而攬炒對基層開始帶來負面影響,短期內唔改善嘅話,料失業率會急劇上升,明年加薪幅度都難令人滿意,但深信香港人有當家作主嘅歸屬感,就唔會有消極同報復嘅攬炒心態。

其實示威者從經濟入手就預咗要打擊經濟,吳永嘉再用經濟牌作反擊,似乎係肯定咗示威者嘅手段多過要勸阻佢哋囉!