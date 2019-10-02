修例風波：社會指標評分　安定和法治跌幅大

香港民意研究計劃今日(2日)公布最新社會指標評分，受反修例事件影響，幾乎所有社會指標較4個月前都錄得顯著跌幅，部分指標更創1997年以來新低，當中5項核心指標中，「民主」、「法治」和「安定」的評分全部低於5分。市民對「治安」和「遊行示威自由」的評分大幅下跌。

民意調查由9月16至19日進行，電話訪問約1000名香港居民。在核心指標方面，以0至10分評價，市民對「自由」和「繁榮」的評分較高，分別得6和5.87分，而「民主」、「法治」和「安定」都低於5分，分別得4.55、4.41和4.05分。5項指標都較5月初調查錄得明顯跌幅，當中「安定」和「法治」的跌幅相當大。

在非核心社會指標方面，7項指標全下跌。當中「治安」跌幅最大，下跌了2.47分，只得4.55分。「平等」與「公平」指標亦低於5分，分別得4.71分及4.2分，創1997年有紀錄以來新低。至於自由指標中，「罷工自由」和「遊行示威自由」跌幅最大，後者獲4.68分。

兩項法治指標的評分亦明顯下跌，法治指標相比5月份下跌1.79分，只得4.41分，法庭公正程度得5.52分，較五月份下跌0.68分，創1997年新低。