黎智英稱港人不會被閱兵嚇倒　遭斥歪理連篇

香港因為修訂《逃犯條例》而爆發示威衝突接近4個月，屢次於非法遊行中猶如「總指揮」的壹傳媒黎智英，今(2日)接受外媒訪問時豪言港人不會被嚇倒。有時事評論員批評黎歪理連篇，認為要將糾正歪風就要盡早將其繩之以法。

有「漢奸黎」之稱的黎智英被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首。他接受美國媒體訪問時指，內地進行十一閱兵是不會嚇倒爭取民主自由的港人，因為港人對爭取雙普選立場堅決，希望維持原有生活方式，強調香港年輕人不能接受中國的生活方式，而且《基本法》賦予港人雙普選，港人只是爭取應有權利。

黎又指，有中學生於昨日(1日)中槍會令示威者以更激烈方式回應，惟即使年輕人武力升級，仍然與他們同行，因為大家團結一致，暗示不會與暴力割席。

時事評論員陳雲生直言，黎智英的言論根本是歪理，批評黎是導致香港「立立亂」的始作俑者之一，不止煽動違法達義的歪風，同時亦有策劃角色。陳又質疑，黎智英曾捲入政治「黑金案」，又公然參與違法佔領行動，但律政司卻不跟進，強調要將煽動者及策劃者繩之於法才可以阻止暴亂的火苗。