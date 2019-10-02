政Whats噏︰法案委員會開綠燈　傳閱方式通過退稅措施

梁繼昌已通知議員草案委員會已完成審議減稅嘅條例草案。

今年財政預算案建議一次過寬減2018至19年度七成半薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限二萬元。相關條例草案因立法會拉布同大樓七一受衝擊破壞、提早休會搞到至今都未通過。

有關條例草案嘅法案委員會主席、會計界立法會議員梁繼昌（Kenneth）早前出招，以傳閱文‍件方式讓議員研究。今日(2日)佢就發信畀議員，話委員會已完成審議有關條例草案，將會向立法會內務委員會報‍告，並尋求內會支持建議立‍法‍會主‍席免‍卻條例草案恢復二讀嘅預‍告。相信打工仔都好期待有關條例草案快啲通過喇！

根據立法會文件指出，法案委員會就條例草案豁免預告期一事諮詢委員，五名委員中有三人回覆話唔反對豁免預告，亦冇委員要求喺法案委員會會議上研究政府當局嘅擬議修正案，所以身為法案委員會主席嘅Kenneth已作出指示，指委員會已完成條例草案審議工作，並會尋求內會支持豁免條例草案預告期。

雖然依家有法案委員會就條例草案「開綠燈」，但幾時獲得通過，都要視乎立法會幾時完成復修，可以復會。打工仔真係等到頸都長喇！