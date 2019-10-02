洪水橋至元朗南建環保運輸系統　展公眾諮詢

土木工程拓展署建議斥資200億至450億元，興建連接洪水橋/厦村新發展區及元朗南新發展區的環保運輸服務系統，提供自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車三個選項。土拓署今(2日)起展開兩個月的公眾諮詢，並於本月19日舉辦公眾論壇，收集市民對有關運輸系統的意見，評估後定出最終方案。

土木工程拓展署早前完成「洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究」，比較七種環保公共交通模式後，認為自動捷運系統、環保巴士系統或現代化電車可行。該環保運輸服務系統會連接洪水橋/厦村新發展區、元朗南新發展區、西鐵線天水圍站、擬建洪水橋站及現有輕鐵站，有機會分階段落實，將來亦可能伸延至天水圍北。

以泥圍站至流浮山站的車程計算，自動捷運系統需時僅十三分鐘，但初步預算建造成本達400億至450億元；而環保巴士系統需時最長，達廿分鐘，但成本最便宜，預計約需200億至250億元；至於現代化電車則需時十七分鐘，成本預計約250億至300億元。

土木工程拓展署就該三個初步方案，展開為期兩個月的第一階段公眾諮詢。該署指洪水橋/厦村新發展區將成為本港新一代的新市鎮，除了是中長期房屋土地供應的主要來源外，新發展區亦可望成為新界西北的「區域經濟及文娛樞紐」，提供大量多元的經濟活動以促進區域的經濟發展。擬建的環保運輸服務系統將高效和便捷地服務新發展區內人口，促進地區經濟及推動新發展區發展。

諮詢期內，土木工程拓展署會於本月19日下午2至5時在天耀社區中心舉辦公眾論壇，又會於該兩個月內在元朗、天水圍及屯門各處舉辦巡迴展覽及流動展覽，並有焦點小組會議。該署在第一階段公眾諮詢時所收集到的公眾意見，會於進行第二階段研究時適當考慮及作進一步評估，定出最終建議的環保運輸服務方案。